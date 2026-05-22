Resta col braccio intrappolato nel macchinario | panico per un operaio
Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 maggio, a Caldonazzo si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio. L'uomo si trovava vicino a un macchinario quando il suo braccio è rimasto intrappolato, provocandogli ferite di una certa gravità. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 18, e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza e trasportare l'infortunato. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita.
Grande paura quella vissuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 maggio, a Caldonazzo quando, poco prima delle 18, si è messa in moto la macchina dei soccorsi per un giovane operaio rimasto ferito in maniera piuttosto seria a un braccio.Secondo quanto emerso, il lavoratore era impegnato in un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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