Resta col braccio intrappolato nel macchinario | panico per un operaio

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 maggio, a Caldonazzo si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio. L'uomo si trovava vicino a un macchinario quando il suo braccio è rimasto intrappolato, provocandogli ferite di una certa gravità. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 18, e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza e trasportare l'infortunato. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita.

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