Il Napoli si trova in una fase complessa mentre cerca di individuare il nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Tra le opzioni valutate, alcuni tecnici chiedono tempo per adattarsi al progetto, mentre altri rappresentano un investimento economico considerevole. La decisione sulla scelta tecnica si inserisce in un momento di incertezza, con diverse trattative in corso e richieste di approfondimento da parte della società. La situazione rimane in evoluzione e al momento non si sono ancora definiti i dettagli relativi alla nuova guida tecnica.

"> Il Napoli vive giorni delicatissimi nella ricerca del successore di Antonio Conte. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il rischio di un ridimensionamento tecnico e ambientale viene percepito concretamente all’interno del club azzurro, soprattutto considerando il peso dell’eredità lasciata dall’allenatore del quarto scudetto. «Sostituire Conte sarà un’impresa tutt’altro che semplice», sottolinea Repubblica Napoli, spiegando come il prossimo allenatore dovrà convivere con aspettative enormi sia sul piano dei risultati sia su quello del gioco. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, Maurizio Sarri continua a riflettere senza sciogliere definitivamente le riserve. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Il dopo Conte inizia già in salita. Sarri chiede tempo, Allegri costa”

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