Matteo Renzi si trova in una fase di calo di consensi tra gli elettori, ma continua a partecipare attivamente alla scena politica attraverso iniziative in Parlamento. Le recenti elezioni hanno mostrato un risultato deludente per il suo partito, con un numero di voti molto ridotto rispetto al passato. Nonostante ciò, l'ex primo ministro rimane coinvolto in questioni legislative e nelle dinamiche interne ai gruppi politici, mantenendo un ruolo di rilievo anche se con minore peso elettorale.

Matteo Renzi ha perso il treno della popolarità, ma è sempre a bordo della carrozza della politica. Mini nelle urne, è maxi nelle manovre parlamentari. Nel Pd a trazione sinistra è idealmente lontano dai suoi compagni di viaggio, ma la distanza si azzera e diventa vicinanza quando «sminestra» (parola di rigoroso conio renziano) la lotta quotidiana contro Giorgia Meloni, la sua magnifica ossessione. La vede dappertutto, prossimamente al Quirinale, afferma nel suo gioco quotidiano con i fantasmi. Tra i campo-larghisti Renzi è quello che si è preso il ruolo dello sbattitore libero del governo, è l’ariete (in)volontario di Elly Schlein e del fu nemico Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Renzi in ritardo sul binario morto degli anti-Meloni

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