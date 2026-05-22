Reinhold Messner il Re delle vette oltre gli ottomila tradito dai figli per il patrimonio milionario

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Reinhold Messner, celebre alpinista e primo uomo a scalare tutte le vette oltre gli ottomila, è stato coinvolto in una vicenda legale legata a un patrimonio di oltre 30 milioni di euro. Secondo quanto emerso, i suoi figli sarebbero stati accusati di aver agito contro di lui per motivi legati alla gestione dei beni. La vicenda si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, con una serie di azioni giudiziarie che coinvolgono diverse parti.

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L'impero da oltre 30 milioni del mito dell'alpinismo mondiale, Reinhold Messner il primo uomo a raggiungere le 14 vette oltre gli Ottomila, al centro di una disputa con i figli, cui ha anticipato parte dell'eredità: "Il mio più grande errore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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