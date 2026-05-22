Reinhold Messner il Re delle vette oltre gli ottomila tradito dai figli per il patrimonio milionario

Reinhold Messner, celebre alpinista e primo uomo a scalare tutte le vette oltre gli ottomila, è stato coinvolto in una vicenda legale legata a un patrimonio di oltre 30 milioni di euro. Secondo quanto emerso, i suoi figli sarebbero stati accusati di aver agito contro di lui per motivi legati alla gestione dei beni. La vicenda si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, con una serie di azioni giudiziarie che coinvolgono diverse parti.

L'impero da oltre 30 milioni del mito dell'alpinismo mondiale, Reinhold Messner il primo uomo a raggiungere le 14 vette oltre gli Ottomila, al centro di una disputa con i figli, cui ha anticipato parte dell'eredità: "Il mio più grande errore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Reinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell'eredità, "mi hanno deluso"Reinhold Messner, oggi 81 anni, parla con dispiacere del rapporto con i propri figli, incrinatosi irrimediabilmente.

Reinhold Messner: «Sono pentito di avere già dato l’eredità ai miei figli: appena hanno avuto tutto, mi hanno messo da parte»Reinhold Messner, che ha 81 anni ed è stato il primo uomo a conquistare tutte le 14 vette oltre gli 8mila metri, tra il 1970, dal Nanga Parbat (là...

Padre contro figli, è burrasca in casa MessnerReinhold Messner accusa i figli: Messo da parte, per loro il vecchio non serve più. Il figlio Simon non ci sta: Non è vero, ci manchi. montagna.tv

Film che ti hanno introdotto canzoni che sono diventate alcune delle tue preferite reddit

Reinhold Messner e l'eredità ai figli: Mi hanno emarginato dopo averla ricevutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Reinhold Messner e l'eredità ai figli: 'Mi hanno emarginato dopo averla ricevuta' ... tg24.sky.it