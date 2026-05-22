Regione Lazio approvato il nuovo piano di emergenza per la diga di Collemezzo

Da frosinonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al nuovo piano di emergenza per la diga di Collemezzo. L'infrastruttura idraulica si trova tra il rio San Giacomo e il rio San Rocco, nei territori comunali di Arce e Ceprano, in provincia di Frosinone. Il documento approvato coinvolge le procedure da seguire in caso di eventuali criticità legate alla struttura. La decisione riguarda esclusivamente l'area interessata e il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano di Emergenza per la Diga di Collemezzo, infrastruttura idraulica situata tra il rio San Giacomo e il rio San Rocco, nei territori comunali di Arce e Ceprano, in provincia di Frosinone.Il provvedimento si è reso necessario dopo l’attivazione del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Regione Lazio, approvato il nuovo Piano Rifiuti 2026-2031: verso l'autosufficienza regionale

Video Regione Lazio, approvato il nuovo Piano Rifiuti 2026-2031: verso l'autosufficienza regionale

Sullo stesso argomento

Tarquinia, Lazio: approvato lo stato di emergenza per il maltempo? Punti chiave Come verranno erogati concretamente gli indennizzi alle aziende agricole colpite? Chi dovrà intervenire ora per sbloccare i fondi...

Piano di emergenza dell’azienda a rischio approvato in PrefetturaÈ stato approvato, all’unanimità, venerdì, al termine di una riunione presieduta dal prefetto Davide Garra (nella foto), il Piano di emergenza...

regione lazio regione lazio approvato ilRegione Lazio, 7,7 milioni per estinguere i mutui dei comuniRegione Lazio, 7,7 milioni per estinguere i mutui dei comuni. Roma - Il presidente Francesco Rocca: Più risorse per i territori - Approvata la delibera proposta dall’assessore Giancarlo Righini per ... tusciaweb.eu

regione lazio regione lazio approvato ilRegione Lazio approva Piano di Emergenza della Diga di CollemezzoCiacciarelli: 'Assicurata la sicurezza di tutto il territorio' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano di Emergenza della ... expartibus.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web