Regione Lazio approvato il nuovo piano di emergenza per la diga di Collemezzo

La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al nuovo piano di emergenza per la diga di Collemezzo. L'infrastruttura idraulica si trova tra il rio San Giacomo e il rio San Rocco, nei territori comunali di Arce e Ceprano, in provincia di Frosinone. Il documento approvato coinvolge le procedure da seguire in caso di eventuali criticità legate alla struttura. La decisione riguarda esclusivamente l'area interessata e il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

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La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano di Emergenza per la Diga di Collemezzo, infrastruttura idraulica situata tra il rio San Giacomo e il rio San Rocco, nei territori comunali di Arce e Ceprano, in provincia di Frosinone.Il provvedimento si è reso necessario dopo l’attivazione del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Regione Lazio, approvato il nuovo Piano Rifiuti 2026-2031: verso l'autosufficienza regionale Sullo stesso argomento Tarquinia, Lazio: approvato lo stato di emergenza per il maltempo? Punti chiave Come verranno erogati concretamente gli indennizzi alle aziende agricole colpite? Chi dovrà intervenire ora per sbloccare i fondi... Piano di emergenza dell’azienda a rischio approvato in PrefetturaÈ stato approvato, all’unanimità, venerdì, al termine di una riunione presieduta dal prefetto Davide Garra (nella foto), il Piano di emergenza... | Regione Lazio | Approvato il Piano triennale per il contrasto al gioco d'azzardo x.com Regione Lazio, 7,7 milioni per estinguere i mutui dei comuniRegione Lazio, 7,7 milioni per estinguere i mutui dei comuni. Roma - Il presidente Francesco Rocca: Più risorse per i territori - Approvata la delibera proposta dall’assessore Giancarlo Righini per ... tusciaweb.eu Regione Lazio approva Piano di Emergenza della Diga di CollemezzoCiacciarelli: 'Assicurata la sicurezza di tutto il territorio' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano di Emergenza della ... expartibus.it