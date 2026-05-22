Regimazione rio Zella e sottopasso Brin da mettere in sicurezza | a che punto siamo
Venerdì 22 maggio si è svolto un sopralluogo congiunto tra il Comune di Genova e il Municipio Valpolcevera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di regimazione delle acque del rio Zella, situato a Certosa. L’intervento, realizzato dalla Società Autostrade, riguarda anche il sottopasso Brin e mira a mettere in sicurezza le aree interessate. Durante il sopralluogo sono stati esaminati i cantieri e le strutture coinvolte nel progetto, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.
Si è svolto venerdì 22 maggio il sopralluogo congiunto da parte del Comune di Genova e del Municipio Valpolcevera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di nuova regimazione delle acque del rio Zella, a Certosa, un intervento realizzato da Società Autostrade e ritenuto strategico per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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