Regimazione rio Zella e sottopasso Brin da mettere in sicurezza | a che punto siamo

Venerdì 22 maggio si è svolto un sopralluogo congiunto tra il Comune di Genova e il Municipio Valpolcevera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di regimazione delle acque del rio Zella, situato a Certosa. L’intervento, realizzato dalla Società Autostrade, riguarda anche il sottopasso Brin e mira a mettere in sicurezza le aree interessate. Durante il sopralluogo sono stati esaminati i cantieri e le strutture coinvolte nel progetto, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

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