Reggiolo ciclista investito da un’auto | il settantenne è in ospedale

Un ciclista di circa settant'anni è stato investito da un'auto in un incrocio della provincia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e il ferito è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine, che stanno analizzando i rilievi sulla scena. L'incrocio in cui si è verificato l'incidente ha già visto altri episodi simili in passato.

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? Domande chiave Come si è verificata la dinamica tra la Lancia e il ciclista?. Perché quell'incrocio è già stato teatro di altri incidenti simili?. Chi dovrà stabilire le responsabilità del brutto scontro stradale?. Quali misure prenderà il comune per rendere sicuro quel nodo urbano?.? In Breve Scontro avvenuto il 22 maggio alle ore 8 tra Lancia Ypsilon e ciclista.. Soccorsi coordinati da Croce rossa di Reggiolo e autoinfermieristica di Guastalla.. Ferito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Guastalla per traumi severi.. Polizia locale della Bassa Reggiana effettua rilievi all'incrocio viale 25 Aprile-via Vivaldi.. Un pensionato di settant’anni è finito in ospedale a Reggiolo questa mattina, dopo che la sua bicicletta è stata colpita da una Lancia Ypsilon all’incrocio tra viale 25 Aprile e via Vivaldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiolo, ciclista investito da un’auto: il settantenne è in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Investito da un'auto in Slovenia: ciclista triestino in ospedaleUn ciclista triestino di 66 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale nella zona di Gorjansko, sul Carso sloveno. Ciclista investito da un’auto nel viale delle Pinete 45enne trasferito d’urgenza all’ospedale di PisaCARRARA È grave il ciclista di 46 anni che ieri mattina è stato investito da un’auto in viale delle Pinete, nel tratto di competenza del Comune di... Reggiolo: ciclista investito da un’auto in un incrocioREGGIOLO (Reggio Emilia) – Incidente alle 8.10 a Reggiolo, all’incrocio tra viale XXV aprile e via Vivaldi: un ciclista è stato investito da un automobilista, ma per fortuna le condizioni del ferito n ... reggionline.com