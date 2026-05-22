A Reggio Calabria, il leader politico ha visitato un quartiere e si è rivolto ai residenti in un momento di attenzione pubblica. Durante l’incontro, è stato osservato un episodio che ha suscitato risate tra i presenti, legato a una domanda posta dall’interlocutore. Contestualmente, nel quartiere sono state rimosse alcune discariche abusive, e la reazione degli abitanti è stata registrata nelle ore successive. La visita si è conclusa con un appello rivolto ai cittadini e alle attività commerciali del mercato locale.

? Domande chiave Cosa ha scatenato le risate tra i banchi di Botteghelle?. Come ha reagito il quartiere alla rimozione della discarica abusiva?. Perché Salvini ha scelto proprio il mercato invece del lungomare?. Quali problemi quotidiani hanno interrotto il dialogo con il candidato?.? In Breve Partecipazione di Tilde Minasi, Giuseppe Mattiani e Armando Neri al mercato di Botteghelle.. Interazione con i cittadini sulla rimozione di una discarica abusiva avvenuta questa mattina.. Strategia di prossimità elettorale tra la serata sul lungomare e la mattinata rionale.. Sostegno diretto di Salvini al candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, Salvini tra i banchi: l’ultimo appello al mercato

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