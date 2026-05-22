reggio calabria 4 candidati in corsa per palazzo san giorgio

A Reggio Calabria, quattro candidati si contendono la guida di Palazzo San Giorgio nelle prossime elezioni comunali. La campagna elettorale si concentra sulle proposte di cambiamento per il territorio e sulla riorganizzazione amministrativa, tra cui l’introduzione di cinque nuove circoscrizioni. Le proposte dei candidati riguardano modalità di gestione dei servizi nei vari quartieri e strategie di intervento locale. La competizione si svolge in un clima di attesa e attenzione da parte della cittadinanza.

? Domande chiave Chi sono i quattro candidati che si sfidano per Palazzo San Giorgio?. Come cambierà la gestione dei quartieri con le nuove cinque circoscrizioni?. Quali regole deve seguire l'elettore per usare correttamente il voto disgiunto?. Cosa accadrà se nessun candidato otterrà il cinquanta per cento dei voti?.? In Breve Battaglia, Cannizzaro, Lamberti Castronuovo e Pazzano sfidano il voto tra 24 e 25 maggio.. Ballottaggio previsto il 7 e l'8 giugno se nessun candidato supera il 50%.. Ritorno delle circoscrizioni ridotte da 15 a 5 unità per semplificare la gestione territoriale.. Nuovo Consiglio comunale composto da 32 membri con sistema proporzionale e premio maggioritario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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