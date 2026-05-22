Recordati | l’OPA di CVC e GBL punta al delisting a 51,29 euro

Un’offerta pubblica di acquisto da parte di CVC e GBL prevede il delisting a un prezzo di 51,29 euro per azione, con un premio del 12,89% rispetto al valore di mercato precedente. La proposta ha sollevato domande sulla reazione degli azionisti e sulla gestione futura delle informazioni finanziarie, considerando il passaggio da società quotata a privata. La decisione di accettare l’offerta potrebbe influenzare la composizione azionaria e la trasparenza dei bilanci, che potrebbe essere ridotta una volta completata la mossa.

? Domande chiave Quanto incide il premio del 12,89% sulla decisione degli azionisti?. Come cambierà la trasparenza dei bilanci dopo il passaggio al privato?. Perché il consorzio CVC e GBL punta al controllo totale?. Quali impatti avranno i nuovi accordi indonesiani sulle forniture di Eni?.? In Breve Offerta include premio del 12,89% rispetto alla quotazione del 25 marzo 2026.. Prezzo esclude dividendo di 0,71 euro per azione versato il 20 maggio 2026.. Eni acquista oltre l'80% della gestione siti South Hub e North Hub in Indonesia.. Spotify sale oltre il 14% a Wall Street dopo proiezioni strategiche anno 2030..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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