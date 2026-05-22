Cvc Fund Ix e Groupe Bruxelles Lambert hanno annunciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Recordati, con l’obiettivo di ottenere il delisting dalla Borsa di Milano. L’operazione, attraverso il veicolo Respighi BidCo SpA, coinvolge una cifra complessiva di circa 10,7 miliardi di euro. La proposta mira a acquisire tutte le azioni in circolazione, portando alla privatizzazione della società farmaceutica italiana. L’offerta è stata comunicata ufficialmente e rimane soggetta alle condizioni di legge.

Novità per la farmaceutica tricolore. Cvc Fund Ix e Groupe Bruxelles Lambert hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Recordati finalizzata al delisting da Euronext Milan, tramite Respighi BidCo SpA, veicolo costituito appositamente dalle due realtà per l’operazione. Lo riferisce una nota di Recordati. Il corrispettivo previsto è pari a 51,29 euro per azione portata in adesione. Considerando il dividendo 2025, il valore complessivo equivale a 52,00 euro per azione. L’offerta riguarda complessivamente fino a 209.125.156 azioni, pari al 100% del capitale sociale, per un’offerta complessiva del valore di 10,726 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Recordati e l’Opa di Cvc e Gbl da 10,7 mld di euro

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