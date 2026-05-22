Recordati | CVC e GBL lanciano OPA finalizzata al delisting

Un consorzio di fondi, guidato da CVC Fund IX e GBL (Groupe Bruxelles Lambert), ha firmato accordi vincolanti per avviare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati. L’obiettivo dell’operazione è il delisting dalla borsa di Milano, con l’offerta che sarà rivolta a tutti gli azionisti della società. La proposta è finalizzata a completare l’acquisto delle azioni e a rimuovere la società dalla quotazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui