Recordati | CVC e GBL lanciano OPA finalizzata al delisting

Da quifinanza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consorzio di fondi, guidato da CVC Fund IX e GBL (Groupe Bruxelles Lambert), ha firmato accordi vincolanti per avviare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati. L’obiettivo dell’operazione è il delisting dalla borsa di Milano, con l’offerta che sarà rivolta a tutti gli azionisti della società. La proposta è finalizzata a completare l’acquisto delle azioni e a rimuovere la società dalla quotazione.

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Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e GBL (Groupe Bruxelles Lambert) ha sottoscritto accordi vincolanti per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto ( OPA ) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati, finalizzata al delisting da Euronext Milan. L’operazione sarà promossa tramite una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, denominata Respighi BidCo. Nell’ambito dell’operazione figurano una serie di co-investitori: Luxinva S.A. (controllata da Abu Dhabi Investment Authority), CPP Investment Board Private Holdings Inc., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone, AlpInvest e CapSol, oltre a MGG Strategic SICAF SIF S. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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