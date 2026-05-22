Recordati | CVC e GBL lanciano OPA finalizzata al delisting
Un consorzio di fondi, guidato da CVC Fund IX e GBL (Groupe Bruxelles Lambert), ha firmato accordi vincolanti per avviare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati. L’obiettivo dell’operazione è il delisting dalla borsa di Milano, con l’offerta che sarà rivolta a tutti gli azionisti della società. La proposta è finalizzata a completare l’acquisto delle azioni e a rimuovere la società dalla quotazione.
Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e GBL (Groupe Bruxelles Lambert) ha sottoscritto accordi vincolanti per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto ( OPA ) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati, finalizzata al delisting da Euronext Milan. L’operazione sarà promossa tramite una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, denominata Respighi BidCo. Nell’ambito dell’operazione figurano una serie di co-investitori: Luxinva S.A. (controllata da Abu Dhabi Investment Authority), CPP Investment Board Private Holdings Inc., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone, AlpInvest e CapSol, oltre a MGG Strategic SICAF SIF S. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Sullo stesso argomento
Cvc vuole tutta Recordati per dare l'addio alla BorsaIl fondo di private equity Cvc Capital Partners prepara l'Offerta pubblica d'acquisto su Recordati.
Svolta per Bonifiche Ferraresi. Vecchioni e Dompé lanciano l’Opa: "L’offerta è di 5 euro per azione"La Arum di Federico Vecchioni e Dompé Holdings, controllata da Sergio Dompé, hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su...
I fondi #CVC e #GBL lanciano l’ #opa su #Recordati: delisting dopo 40 anni e una performance del 10.240% x.com
Dopo due mesi di due diligence, i fondi Cvc Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert lanciano un’opa con delisting sul gruppo del pharma quotato dal 1984. Prezzo sotto la chiusura di giovedì, ma con un premio del 12,9% sulla data di annuncio di interesse. Ecco facebook
Recordati, consorzio CVC-GBL lancia Opa per delisting a 51,29 euro per azione(Teleborsa) - Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund e Groupe Bruxelles Lambert annuncia il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati finalizzat ... finanza.repubblica.it
Cvc e Gbl lanciano Opa su RecordatiOfferta su tutte le azioni ordinarie, a un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione, finalizzata ad ottenere il delisting ... ilsole24ore.com