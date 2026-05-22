Recalcati Postorino Salis | al Borgo delle Idee di Noli pensieri parole e visioni per la salvezza del nostro tempo

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Noli, un borgo sul mare, si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 un evento dedicato a discussioni e riflessioni su temi attuali. La manifestazione si terrà nel Borgo delle Idee, uno spazio appositamente dedicato a incontri culturali. Tra gli ospiti figurano figure note nel panorama della cultura, coinvolte in un laboratorio di pensieri, parole e visioni. L’evento si propone di affrontare questioni considerate rilevanti per il presente, con un programma che include incontri e interventi di diversi autori.

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Un borgo sul mare per le “salvezze” del nostro tempo. Nasce a Noli “Il Borgo delle Idee”. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, il celebre paese sul mar ligure ospiterà un laboratorio di pensiero, parole e visioni che coinvolge nomi del mondo della cultura. Il Festival, sotto la direzione artistica è di Gabriella Nobile, vede la presenza di Massimo Recalcati, scrittore e psicoanalista, come consulente scientifico, accompagnato da Simone Ottonello (architetto e paesaggista, coordinatore di progetto), Matteo Ravera (responsabile rapporti con le istituzioni), Paolo Macri (responsabile dei rapporti con le imprese) e Fulvio Peluffo (coordinatore del Noli Social Club). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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