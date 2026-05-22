L’isola ecologica di via Ticino continua a essere teatro di furti ripetuti, atti di vandalismo e danneggiamenti durante le ore notturne. Gli episodi si sono susseguiti senza interruzioni, generando preoccupazione tra i residenti e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Durante una riunione del consiglio comunale, alcuni membri hanno dichiarato di conoscere le identità degli autori e le provenienze degli atti criminosi, chiedendo interventi definitivi, tra cui l’abbattimento dell’ex discoteca presente nell’area.

Furti a ripetizione, vandalismi e danneggiamenti: senza sosta l’arrembaggio notturno all’isola ecologica di via Ticino e s’infiamma anche il consiglio comunale: "Sappiamo chi sono, sappiamo da dove arrivano, sappiamo quello che fanno, una volta per tutte si intervenga". Il riferimento è ai tanti occupanti abusivi dell’ex discoteca Area, sito abbandonato a poche decine di metri di distanza già teatro di sgomberi e operazioni di polizia. E già in passato identificato come "centrale di ricettazione". All’interrogazione che ha scoperchiato la pentola in aula le risposte dell’amministrazione comunale. La faccenda non è così semplice: la piattaforma è del Comune di Gorgonzola ma la gestisce Cem Ambiente, la discoteca si trova sul Comune di Pessano con Bornago ma l’edificio è in comproprietà con Gorgonzola al 50%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Razzie continue all’isola ecologica: "L’ex discoteca va abbattuta"

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