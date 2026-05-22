Laura Ravetto, recentemente entrata nel partito di Roberto Vannacci, ha criticato pubblicamente la Lega, che ha deciso di lasciare l’alleanza qualche giorno fa. Nel corso di alcune dichiarazioni, Ravetto ha definito incoerente questa scelta e ha espresso delusione nei confronti del partito di provenienza. La nota si inserisce nel contesto delle tensioni tra i vari gruppi politici, evidenziando le divergenze di opinione sulla strategia e le alleanze recenti. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle dinamiche interne alla politica nazionale.

Laura Ravetto, new entry del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, lancia qualche frecciatina nei confronti della Lega che ha abbandonato qualche giorno fa. Sono passata a Fn “per coerenza. Non potevo più restare in un partito che dice delle cose e fa l’esatto contrario”, ha detto la deputata in un’intervista a Repubblica. “La Lega manda in tv una campionessa delle urla contro l’Islam e poi candida islamici in Lombardia e in Piemonte, nel nome di Allah. È un partito che si lamenta della sicurezza e poi ha un sottosegretario all’Interno. E con tutto il rispetto, l’ultimo decreto sicurezza è stato timido, senza lo scudo penale, senza niente per far sì che la difesa sia sempre legittima, senza soldi per le assunzioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ravetto va con Vannacci e attacca la Lega: “Incoerente, mi ha deluso”

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