Laura Ravetto, recentemente entrata nel partito di Roberto Vannacci, ha espresso critiche nei confronti della Lega, con cui ha avuto precedentemente rapporti. La politica ha lasciato intendere che si aspettava un atteggiamento diverso da parte del partito di provenienza, definendo incoerente la decisione di abbandonare l’accordo. Le sue dichiarazioni sono arrivate pochi giorni dopo il distacco ufficiale della Lega, suscitando attenzione sui cambi di schieramento all’interno del panorama politico attuale.

Laura Ravetto, new entry del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, lancia qualche frecciatina nei confronti della Lega che ha abbandonato qualche giorno fa. Sono passata a Fn “per coerenza. Non potevo più restare in un partito che dice delle cose e fa l’esatto contrario”, ha detto la deputata in un’intervista a Repubblica. “La Lega manda in tv una campionessa delle urla contro l’Islam e poi candida islamici in Lombardia e in Piemonte, nel nome di Allah. È un partito che si lamenta della sicurezza e poi ha un sottosegretario all’Interno. E con tutto il rispetto, l’ultimo decreto sicurezza è stato timido, senza lo scudo penale, senza niente per far sì che la difesa sia sempre legittima, senza soldi per le assunzioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ravetto sta con Vannacci e attacca la Lega: “Incoerente, mi ha deluso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Laura Ravetto lascia la Lega e va con VannacciLaura Ravetto lascia la Lega e passa con il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale.

Leggi anche: Ravetto lascia la Lega: vado con Vannacci. "Lei non ci merita..."

Ravetto sta con Vannacci e attacca la Lega: Incoerente, mi ha delusoLaura Ravetto, new entry del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, lancia qualche frecciatina nei confronti della Lega che ha abbandonato qualche giorno fa. Sono passata a Fn per coerenza. lapresse.it

Centinaio (Lega) al Foglio: Laura Ravetto è stata accolta come in una famiglia. Poi se n’è andata in FN, al colmo dell’ingratitudine. Vannacci? Non gli ho stretto mai neanche la mano. Poi apre a un possibile dialogo con Azione: Ma Calenda deve smetterla d x.com

Ravetto lascia la Lega: vado con Vannacci. Lei non ci merita...C'è una new entry per Futuro Nazionale. E questa volta a varcare la soglia del partito di Roberto Vannacci è una figura molto riconoscibile che arriva direttamente dalle file della Lega. Laura Ravetto ... ilgiornale.it