Ravetto spara a zero sulla Lega | ‘Salvini a fine corsa? Non so Vannacci pronto a elezioni’
Laura Ravetto ha annunciato il suo passaggio da Lega a Futuro Nazionale, citando come motivo una questione di coerenza. Nel corso di un'intervista, ha espresso dubbi sul futuro di Salvini e ha riferito che Vannacci sarebbe pronto a presentarsi alle prossime elezioni. La decisione di Ravetto segna un cambiamento nel panorama politico, con l’ex parlamentare che ha spiegato di aver scelto di abbandonare il partito di provenienza senza entrare nei dettagli delle motivazioni.
Coerenza. Sarebbe tutta una questione di coerenza quella alla base della decisione diLaura Ravettodi lasciarsi allaspalle la Lega per passare a Futuro Nazionale. Una vera pugnalata a Matteo Salvini, da anni sua big nelle vesti di responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio, ma dal quale la deputata non si vedeva più rappresentata. “Non potevo più restare dove si dicono delle cose e se ne fanno l’esatto contrario“, spiega Ravetto ai microfoni diRepubblicaa distanza di pochi giornidal suo addio al vicepremierper traslocare in via in Lucina 17, dove in verità è stata per anni ma a casa del dirimpettaio di Roberto Vannacci, ovvero Forza Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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