Ravetto spara a zero sulla Lega | ‘Salvini a fine corsa? Non so Vannacci pronto a elezioni’

Laura Ravetto ha annunciato il suo passaggio da Lega a Futuro Nazionale, citando come motivo una questione di coerenza. Nel corso di un'intervista, ha espresso dubbi sul futuro di Salvini e ha riferito che Vannacci sarebbe pronto a presentarsi alle prossime elezioni. La decisione di Ravetto segna un cambiamento nel panorama politico, con l’ex parlamentare che ha spiegato di aver scelto di abbandonare il partito di provenienza senza entrare nei dettagli delle motivazioni.

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