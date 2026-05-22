Nella giornata sono state eseguite diverse operazioni in Italia, Francia e Germania per contrastare attività di pirateria. La Guardia di finanza di Ravenna, con l’aiuto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi, ha sequestrato dispositivi e materiale illegale. Le operazioni fanno parte di un’indagine più ampia avviata per fermare la distribuzione non autorizzata di contenuti protetti da diritto d’autore. Sono stati effettuati controlli e perquisizioni in varie località europee, con l’obiettivo di smantellare un network criminale attivo nel settore.

La Guardia di finanza di Ravenna, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale delegati dalla Procura di Bologna al termine di un’indagine volta a contrastare l’illecita diffusione di abbonamenti “pirata” acquistati da numerosissimi clienti per accedere alla fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento offerti, in particolare, dalle piattaforme “SKY”, “Dazn”, “Netflix”, “Disney+”, “Spotify”. L’operazione, che nasce da un’attività di monitoraggio effettuata sui social media, ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ravenna, maxi operazione antipirateria: sequestri in Italia, Francia e Germania

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