Rapina e furti nei negozi del centro e della zona nord | denunciato un 40enne

Da parmatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di 40 anni, straniero, ritenuto coinvolto in due episodi di furti e rapine avvenuti nel centro cittadino e nella zona nord negli ultimi giorni. Le indagini hanno portato all'identificazione del sospetto, che è stato segnalato alle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui danni o sulle modalità dei reati commessi.

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I Carabinieri della Stazione Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 40enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di due distinti episodi avvenuti a pochi giorni di distanza in altrettante attività commerciali cittadine. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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