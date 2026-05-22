Rapina e furti nei negozi del centro e della zona nord | denunciato un 40enne
I Carabinieri della Stazione Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di 40 anni, straniero, ritenuto coinvolto in due episodi di furti e rapine avvenuti nel centro cittadino e nella zona nord negli ultimi giorni. Le indagini hanno portato all'identificazione del sospetto, che è stato segnalato alle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui danni o sulle modalità dei reati commessi.
I Carabinieri della Stazione Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 40enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di due distinti episodi avvenuti a pochi giorni di distanza in altrettante attività commerciali cittadine. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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