Nelle ultime ore, sono stati segnalati attacchi aerei nella capitale ucraina, con un bilancio di circa cento morti tra i militari russi coinvolti. Nel frattempo, le autorità di Mosca e Minsk hanno portato avanti esercitazioni militari con test di missili balistici e ipersonici, tra cui il nuovo missile «Zircon». L'Ucraina ha deciso di rispondere spostando la sua azione militare in alcune aree occupate, cercando di influenzare il controllo sul territorio.

Mentre Mosca e Minsk ostentano la loro forza strategica con esercitazioni nucleari e il lancio di missili balistici e ipersonici, tra cui il nuovo «Zircon», l'Ucraina risponde aprendo un nuovo fronte della pressione militare: colpire nel cuore dei territori occupati. Nella regione di Kherson, un'operazione dell'Sbu ad alto valore simbolico e operativo infrange il messaggio di invulnerabilità della Russia. È il messaggio che Zelensky ha voluto imprimere alla giornata: alla dimostrazione di forza strategica del Cremlino, l'Ucraina replica con la capacità di penetrare le retrovie, distruggere asset chiave e infliggere perdite significative. Non solo con droni, ma, come in questo caso, anche con un missile FP-5 Flamingo a lunga gittata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid di Kiev sugli 007 russi: cento morti

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Aggiornamento Notizie - 12/02/2026

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