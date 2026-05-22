RAI TUMULA LE BUGIE | TORNIAMO ALL’UTILE DOPO 8 ANNI L’AZIENDA RITROVA FORZA

L’amministratore delegato di una grande emittente televisiva ha dichiarato che l’azienda torna a concentrarsi sull’utile dopo otto anni, affermando che ha ritrovato forza, visione e capacità di futuro. Ha ringraziato i dipendenti per il loro contributo nel rilancio dell’azienda, sottolineando il loro impegno e professionalità. Questa comunicazione arriva poco dopo che si sono diffuse notizie di problemi finanziari e di un periodo difficile per la rete.

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