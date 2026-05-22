RAI TUMULA LE BUGIE | TORNIAMO ALL’UTILE DOPO 8 ANNI L’AZIENDA RITROVA FORZA
L’amministratore delegato di una grande emittente televisiva ha dichiarato che l’azienda torna a concentrarsi sull’utile dopo otto anni, affermando che ha ritrovato forza, visione e capacità di futuro. Ha ringraziato i dipendenti per il loro contributo nel rilancio dell’azienda, sottolineando il loro impegno e professionalità. Questa comunicazione arriva poco dopo che si sono diffuse notizie di problemi finanziari e di un periodo difficile per la rete.
“L’Azienda ritrova forza, visione e capacità di futuro. Grazie ai dipendenti che accompagnano rilancio con professionalità e impegno”, così l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. NOTA UFFICIALE DELL’AD RAI GIAMPAOLO ROSSI “Chiudiamo l’esercizio 2025 con un risultato netto consolidato positivo per 9,3 milioni di euro. È un risultato che segna una discontinuità evidente: l’ultimo utile risaliva al 2017 e quello conseguito oggi si colloca tra i migliori degli ultimi diciotto anni, senza il ricorso a operazioni straordinarie, come avvenne in passato. Si tratta dell’esito di un percorso strutturale: una gestione economico-finanziaria rigorosa, estesa all’intero Gruppo, che in un contesto complesso consente alla Rai di tornare a generare valore con solidità e visione. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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