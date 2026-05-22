Ragusa Volley | finisce ai quarti i play off Messina vola in semifinale

Nel campionato di pallavolo, la squadra di Ragusa si è fermata ai quarti di finale dei playoff, mentre quella di Messina ha raggiunto le semifinali. Durante la partita, Nielsen ha segnato 30 punti, dominando gli attacchi. Nell'incontro, l'infortunio di un atleta di Ragusa ha avuto un ruolo nel cambiare l’andamento del terzo set. La partita si è conclusa con la vittoria di Messina, che ha superato Ragusa in quattro set.

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? Domande chiave Come ha fatto Nielsen a dominare il campo con 30 punti?. Perché l'infortunio di Sortino ha cambiato l'inerzia del terzo set?. Cosa ha dichiarato Cutrona riguardo alle critiche ricevute dalla società?. Come influirà il settore giovanile sul futuro del club ragusano?.? In Breve Nielsen segna 30 punti guidando il Messina alla vittoria per 3 set a 1.. Basile contribuisce al secondo set vinto dalle messinesi per 25-10.. L'allenatore Cutrona loda il progetto con oltre 300 giovani tesserate.. Il club torna ai vertici dopo 35 anni dal vecchio Volley Club Ragusa.. Il Ragusa Volley chiude la stagione di Serie C ai quarti di finale dei play off promozione, cadendo in Messina per tre set a uno dopo una prestazione combattuta contro la squadra peloritana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa Volley: finisce ai quarti i play off, Messina vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ragusa volley vs gp carlentini | serie d Sicilia orientale Sullo stesso argomento Madrid, spettacolo di Sinner ai quarti: batte Jodar e vola in semifinaleMadrid, 29 aprile 2026 – Jannik Sinner c’è: il fuoriclasse azzurro è il primo semifinalista del Masters 1000 di Madrid. Il Miracolo delle “Piccole” Giganti: Il Volley Lab Manfredonia vola ai Play-off!Il Miracolo delle "Piccole" Giganti: Il Volley Lab Manfredonia vola ai Play-off! Non è solo un traguardo sportivo, è una dichiarazione d’intenti. Il Messina Volley si impone sul campo del Ragusa Volley nell’andata dei Play-Off promozioneIl Messina Volley si aggiudica il match della gara di andata dei quarti di play-off promozione di Serie C in casa del Ragusa Volley. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen, sul campo della palestra Pap ... strettoweb.com Messina Volley espugna Ragusa: 3-0 nei quarti play-offIl Messina Volley conquista la gara d’andata dei quarti di finale dei play-off promozione di Serie C imponendosi per 3-0 sul parquet del Ragusa Volley. canalesicilia.it