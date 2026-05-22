Su Netflix è disponibile un documentario che ripercorre la carriera di un tennista spagnolo noto per aver vinto numerosi titoli nel circuito professionistico. Fin dall'infanzia, il protagonista ha mostrato una predilezione per le sfide impegnative, preferendo quelle che richiedevano di mettere in gioco le proprie capacità. Il film narra gli aspetti principali della sua vita, concentrandosi sulla sua passione per il tennis e sulle difficoltà affrontate nel corso della carriera.

È stato questo aspetto a marcare la differenza tra lui e i campioni del suo tempo, primi fra tutti i due Highlander, Roger Federer e Novak Djokovic (ci sono anche loro, nella docuserie). Nadal ha preso in ostaggio il cuore di chi lo guardava. Perché ogni sua partita era un concentrato di ferocia e poesia, quella poesia che nasce dal lavoro che si fa su sé stessi, cadendo e rialzandosi, provando a spingere sempre un po’ più in là il limite della sopportazione, e con esso il traguardo che si vuole raggiungere. Racconta Nadal riannodando il filo della sua carriera: «Fin da piccolo mi piacevano le sfide più difficili, quelle dove c’era da mettere in gioco sé stessi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rafa Nadal: «Fin da piccolo mi piacevano le sfide più difficili, quelle dove c’era da mettere in gioco sé stessi»

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