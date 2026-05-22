Radiologia d’eccellenza ad Agrigento applausi per Cardinale e Vita all’apertura del congresso Sirm Sicilia

Ad Agrigento si è tenuta l’apertura della 50esima edizione del congresso dedicato alla radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale, organizzato dal Gruppo Sirm Sicilia. La cerimonia si è svolta in una sala Zeus del museo Griffo, con la partecipazione di numerosi specialisti del settore. Durante l’evento, sono stati applauditi due figure di spicco della comunità radiologica, Cardinale e Vita, per il loro contributo nel campo. La sala era piena di professionisti provenienti da diverse regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui