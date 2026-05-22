Radiologia d’eccellenza ad Agrigento applausi per Cardinale e Vita all’apertura del congresso Sirm Sicilia
Ad Agrigento si è tenuta l’apertura della 50esima edizione del congresso dedicato alla radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale, organizzato dal Gruppo Sirm Sicilia. La cerimonia si è svolta in una sala Zeus del museo Griffo, con la partecipazione di numerosi specialisti del settore. Durante l’evento, sono stati applauditi due figure di spicco della comunità radiologica, Cardinale e Vita, per il loro contributo nel campo. La sala era piena di professionisti provenienti da diverse regioni.
Avviata in una sala Zeus del museo Griffo gremita la 50esima edizione del raduno “Radiologia diagnostica e interventistica dell’apparato urogenitale” organizzato dal Gruppo Sirm Sicilia, appuntamento che riunisce ad Agrigento alcuni dei principali specialisti del settore. Protagonisti della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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