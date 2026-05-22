Raddoppio Orte-Falconara la Provincia | L’attenzione resta alta sui disagi per il traffico

La Provincia ha confermato che i lavori per il raddoppio della ferrovia tra Orte e Falconara sono in corso, suscitando attenzione per i possibili disagi nel traffico. L’intervento, che si protrae da diversi anni, mira a migliorare le connessioni ferroviarie della zona. Durante le fasi di sviluppo, sono stati segnalati interventi di cantiere e modifiche alla viabilità locale. La Provincia ha mantenuto alta l’attenzione sui possibili effetti sulla circolazione durante le varie fasi dei lavori e sulle misure adottate per contenerli.

FALCONARA - “Il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara è un’opera attesa da moltissimi anni e porterà dei benefici tangibili al territorio. Tuttavia, i lavori che stanno interessando Serra San Quirico e Genga e successivamente Sassoferrato per il trasporto del materiale di escavo, hanno creato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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