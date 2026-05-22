GROSSETO Continua il completamento della Due Mari. Anas ha completato il varo del nuovo viadotto sul fosso Ornate, nell’ambito del lotto 9 dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 223 "di Paganico" (E78 Grosseto-Siena ), eseguiti dal Consorzio stabile Medil. L’opera è lunga 185 metri ed è costituita da tre campate. L’impalcato della campata centrale, lunga 85 metri, ha un peso complessivo di 265 tonnellate, mentre le altre due campate hanno una lunghezza di 50 metri con impalcati da 229 tonnellate. Ciascun impalcato, costituito da 2 travi in acciaio di altezza variabile tra 2,5 e 3,7 metri, è stato assemblato a terra, sollevato con gru di grande portata e posizionato su pile di 3 metri di diametro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raddoppio Due Mari, varato il viadotto ’Ornate’

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