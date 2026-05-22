Raccordo autostradale 10 Torino-Caselle manutenzione di Anas | cosa cambia di notte per due svincoli

Anas ha annunciato interventi di manutenzione sulla rampa dello svincolo n. 1, situato lungo il raccordo autostradale 10 tra Torino e Caselle, che si svolgeranno durante le ore notturne. I lavori interessano anche lo svincolo n. 2, con modifiche temporanee alla circolazione. Durante le operazioni, alcune corsie saranno chiuse e verranno adottate deviazioni per favorire il deflusso dei veicoli. La programmazione prevede interventi notturni per ridurre i disagi agli automobilisti durante le ore di minor traffico.

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