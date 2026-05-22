Oggi alle 16, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio della soap opera turca Racconto di una notte, che continua a catturare l’attenzione dei telespettatori. La puntata si concentra su un momento di salvataggio, con Asaf che interviene per aiutare Canfeza e Sureyya, mentre Cabir si confronta con Mustafa. La narrazione si sviluppa attraverso queste vicende, portando avanti le storie dei personaggi e mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 22 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che, aiutati da Ayca, Mahir e Canfeza sono riusciti a trascorrere una serata romantica. Travolta da un momento di nostalgia, però, la ragazza ha chiamato la sua famiglia con il cellulare di Mahir. Mahir ha ricevuto una chiamata da Kursat che gli ha chiesto un incontro con lui e con Canfeza, se accetterà gli rivelerà il nome del vero assassino di suo padre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 22 maggio 2026: Asaf salva Canfeza e Sureyya, Cabir affronta Mustafa

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Racconto di una Notte Anticipazioni LUNEDI 25 MAGGIO: Canfeza abbandona Mahir!

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