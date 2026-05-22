Negli ultimi giorni si è parlato molto di un presunto interesse del Napoli nei confronti di Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore. Tuttavia, questa ipotesi si è rivelata infondata, poiché il tecnico ha deciso di accettare l’offerta dell’Atalanta, dove lavorerà di nuovo con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La vicenda ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, ma non ci sono stati sviluppi concreti che confermassero il ritorno di Sarri sulla panchina partenopea.

Maurizio Sarri è finito nella lista dei possibili successori di Antonio Conte al Napoli, ma il tecnico pare abbia scelto di approdare all’Atalanta, dove ritroverà l’amico ds Cristiano Giuntoli. Nei giorni scorsi, si era parlato molto di un possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina azzurra, dopo aver guidato il Napoli nel triennio 2015-2018, aggiungendo che per i tifosi sarebbe stato gradito rivederlo nella città partenopea. I tifosi del Napoli non vogliono il ritorno di Sarri. In realtà, sono molti i tifosi del Napoli che non vorrebbero la “minestra riscaldata” Sarri. In particolare, quando abbiamo riportato le parole di Pedullà che spiegava i motivi per cui il tecnico della Lazio avesse scelto l’Atalanta, su Facebook sono arrivati numerosi commenti in cui i tifosi si mostrano sollevati da questa decisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Questa storia che Napoli voleva Sarri è un falso storico

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Estratto conferenza stampa Antonio Conte Napoli Lazio 0-2

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