Questa piazza l' ho alzata io Così Zia Anna arruolava padri di famiglia e ' disperati' nelle case popolari
Tra i porticati di via dell’Idroscalo e via Domenico Baffigo, la vita si svolge seguendo i turni delle vedette, piuttosto che il ritmo del sole. In questa zona, una figura nota come Zia Anna si occupava di reclutare padri di famiglia e persone in difficoltà per attività legate alle case popolari. Questa dinamica si ripete da anni, segnando le giornate di chi vive in questi quartieri e influenzando le relazioni tra i residenti e le autorità locali.
Tra i porticati di via dell'Idroscalo e via Domenico Baffigo, il tempo non è scandito dal sorgere del sole, ma dai turni delle vedette. Le 'case rosse' di Ostia, un complesso di edilizia popolare che affaccia sul litorale, sono diventate negli anni un fortino inespugnabile, un'enclave dove lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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