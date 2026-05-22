Questa piazza l' ho alzata io Così Zia Anna arruolava padri di famiglia e ' disperati' nelle case popolari

Tra i porticati di via dell’Idroscalo e via Domenico Baffigo, la vita si svolge seguendo i turni delle vedette, piuttosto che il ritmo del sole. In questa zona, una figura nota come Zia Anna si occupava di reclutare padri di famiglia e persone in difficoltà per attività legate alle case popolari. Questa dinamica si ripete da anni, segnando le giornate di chi vive in questi quartieri e influenzando le relazioni tra i residenti e le autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui