Quattro convegni in un giorno | dietro un’Italia culturale approssimativa e conservatrice

Giovedì 21 maggio 2026 si sono svolti quattro convegni nel giro di poche ore, tutti dedicati a temi legati alla cultura e alle politiche culturali. In diverse location del paese, esperti e operatori del settore si sono confrontati su questioni che riguardano il patrimonio artistico, la promozione culturale e le sfide della gestione pubblica. La giornata ha messo in luce alcune criticità legate alla capacità di innovazione e di apertura, spesso limitate da approcci conservatori.

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