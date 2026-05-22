Quattro convegni in un giorno | dietro un’Italia culturale approssimativa e conservatrice
Giovedì 21 maggio 2026 si sono svolti quattro convegni nel giro di poche ore, tutti dedicati a temi legati alla cultura e alle politiche culturali. In diverse location del paese, esperti e operatori del settore si sono confrontati su questioni che riguardano il patrimonio artistico, la promozione culturale e le sfide della gestione pubblica. La giornata ha messo in luce alcune criticità legate alla capacità di innovazione e di apertura, spesso limitate da approcci conservatori.
Nella mia veste di modesto cronista che segue la politica culturale italica, giovedì 21 maggio 2026 ho forse battuto un record storico, nella mia trentennale attività di ricercatore: ho seguito 4 convegni quattro nella stessa giornata, spaziando dalla cultura al sociale. Impressione complessiva?! Un “governo” approssimativo dei processi, una carenza di reale volontà valutativa ed un deficit di autocritica. In mattinata, presentazione del “Rapporto Annuale” dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), guidato dal Francesco Maria Chelli, nominato nel maggio 2024 dal Governo dopo una fase di resistenza da parte del predecessore Gian Carlo Blangiardo (sponsorizzato dalla Lega). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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