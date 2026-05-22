In Italia, circa una persona su due tra i giovani mostra comportamenti legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo. La problematica non riguarda solo gli adulti, ma coinvolge un numero significativo di adolescenti, anche se le manifestazioni di questa dipendenza si sono evidenziate in modo più evidente negli ultimi anni. I segnali di allarme possono includere cambiamenti nel comportamento, aumento del tempo dedicato al gioco e difficoltà nel gestire le finanze personali. La questione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione pubblica e sanitaria.

Il fenomeno della ludopatia adolescenziale non nasce oggi. Nella terza stagione di Beverly Hills 90210 andata in onda in Italia tra il 1993 e il 1994 – ci riferiamo peraltro a una serie tv che per prima ha affrontato diverse tematiche “importanti”, come sostanze stupefacenti, disturbi alimentari e Hiv – il protagonista Brandon Walsh si ritrovava in una spirale di dipendenza dalle scommesse, che peraltro non avrebbe potuto effettuare perché minorenne. Il tema della ludopatia tra i teenager ha anche affrontato un approccio scientifico, tanto che nel 2006 è stato pubblicato lo studio dal titolo Adolescent Gambling – Research and Clinical Implications, nelle cui conclusioni si legge: Sebbene l’adolescenza sia un periodo breve della vita, rappresenta una fase cruciale di cambiamento e crescita evolutiva. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Quasi 1 ragazzo su 2 in Italia è ludopatico. I segnali da non sottovalutare

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