Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 22 maggio 2026

Questa sera, alle ore 21,20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma che si occupa di approfondimenti e inchieste sulla cronaca. Alla conduzione ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si propone di analizzare i fatti di attualità più recenti attraverso interventi di esperti e servizi sul territorio. Viene trasmessa ogni venerdì e si rivolge a un pubblico interessato a dettagli e aggiornamenti su casi di cronaca e vicende giudiziarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Al centro della puntata, ancora il caso di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, l’attenzione si concentra sulla compatibilità tra le impronte del colpevole e quelle di Andrea Sempio. Spazio poi agli approfondimenti in studio sugli audio inediti delle intercettazioni del nuovo indagato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Speciale Garlasco: Ore14 Sera contro Quarto Grado - informazione Vs disinformazione Sullo stesso argomento Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026 Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il... Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 maggio 2026Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 maggio 2026 Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il... Quarto grado anticipazioni primo maggio, nuove rivelazioni sulla svolta di Garlasco e il giallo della ricina ift.tt/l8Kh1ab x.com Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 maggio 2026Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più. Le info ... tpi.it Quarto Grado, si stringe il cerchio dell’inchiesta di Garlasco: le anticipazioni della puntataIl programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... affaritaliani.it