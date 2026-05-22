Quarta edizione del 2026 per il Mercatino di Spazio4

Da ilpiacenza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, in via Manzoni 21, si terrà la quarta edizione del Mercatino di Spazio4 del 2026. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 19, prevede banchetti di riuso, un mercatino dedicato ai bambini, spettacoli musicali e laboratori gratuiti. L’iniziativa si inserisce in una serie di appuntamenti realizzati durante l’anno, offrendo diverse attività a partecipanti di tutte le età. La giornata si propone come un momento di incontro e scambio tra cittadini e espositori.

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Domenica 24 maggio maggio dalle 9 alle 19, prenderà vita il quarto degli appuntamenti di quest’anno con il “Mercatino di Spazio4” in via Manzoni 21: banchetti di riuso, mercatino dei bambini, musica e laboratori gratuiti, e tanto altro.Quello che ci aspetta domenica sarà il quarto Mercatino del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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