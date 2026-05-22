Quarta edizione del 2026 per il Mercatino di Spazio4
Domenica 24 maggio, in via Manzoni 21, si terrà la quarta edizione del Mercatino di Spazio4 del 2026. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 19, prevede banchetti di riuso, un mercatino dedicato ai bambini, spettacoli musicali e laboratori gratuiti. L’iniziativa si inserisce in una serie di appuntamenti realizzati durante l’anno, offrendo diverse attività a partecipanti di tutte le età. La giornata si propone come un momento di incontro e scambio tra cittadini e espositori.
Domenica 24 maggio maggio dalle 9 alle 19, prenderà vita il quarto degli appuntamenti di quest’anno con il “Mercatino di Spazio4” in via Manzoni 21: banchetti di riuso, mercatino dei bambini, musica e laboratori gratuiti, e tanto altro.Quello che ci aspetta domenica sarà il quarto Mercatino del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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