L'Arena Giardino, luogo di numerosi eventi musicali, ha ospitato recentemente i concerti dei Rockets. Questa struttura, che ha visto passare diversi artisti nel corso degli anni, si trova oggi in uno stato di degrado. Tra gli ultimi spettacoli si ricordano le esibizioni di gruppi noti nel panorama musicale. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, ma attualmente mostra evidenti segni di abbandono e distruzione.

Arena Giardino.I Rockets il noto gruppo musicale mentre attraversa il corridoio del teatro sipontino – per il concerto Avvenne in una bella e calda serata estiva, era il 1979 – la città era tutta illuminata tra i tanti raggi laser che venivano proiettati dal palco,una musica interminabile piena di rumore e di canti tipo megafono . del gruppo – molto famoso in quegli anni.Ricordo al termine del concerto, strapieno soprattutto di giovani, quando vennero fuori dall’Arena Giardino per recarsi a casa – avevano tutti le maglie colorate di verde fosforescente vivo – tra i rimproveri dei genitori.ditemi quanti di voi ricordano questo evento?.Subito dopo il mio paese ha ceduto il passo all’abbandono e menefreghismo, sopraffazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quanto mi manca l’Arena Giardino: tra gli ultimi concerti i Rockets

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