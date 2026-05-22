Quanto guadagnano i primari della Asl di Pescara? La top ten dei dirigenti le scelte di chi si è diviso tra pubblico e privato
Recentemente sono stati resi noti i guadagni dei primari dell'azienda sanitaria locale di Pescara, con una classifica dei dieci dirigenti più retribuiti. Le cifre variano sensibilmente tra colleghi con incarichi simili e ruoli di struttura complessa, evidenziando differenze significative nelle retribuzioni. Alcuni di loro hanno scelto di lavorare anche nel settore privato, oltre all'impegno pubblico. La graduatoria fornisce un quadro dettagliato delle retribuzioni più alte tra i dirigenti dell'azienda sanitaria.
Quanto guadagnano i “primari” della Asl di Pescara? Di sicuro non tutti la stessa cifra finale, anzi: la busta paga tra colleghi con identiche mansioni di dirigente con incarichi di struttura complessa può presentare differenze anche piuttosto nette. Molto o tutto dipende delle mansioni svolte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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