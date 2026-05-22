Quanti milioni vale RiminiWellness per la città

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

RiminiWellness rappresenta un evento di grande rilievo per la città, attirando migliaia di visitatori ogni anno. La manifestazione si svolge in una zona dedicata e coinvolge numerosi operatori del settore fitness e benessere. Durante l’edizione, vengono organizzate attività e incontri che contribuiscono all’occupazione locale e all’indotto economico. La presenza di aziende, strutture alberghiere e ristoranti aumenta durante il periodo dell’evento, portando un afflusso considerevole di persone. Per approfondimenti e analisi dettagliate, si può consultare il dossier di RiminiToday.it.

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