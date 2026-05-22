Quanti milioni vale RiminiWellness per la città
RiminiWellness rappresenta un evento di grande rilievo per la città, attirando migliaia di visitatori ogni anno. La manifestazione si svolge in una zona dedicata e coinvolge numerosi operatori del settore fitness e benessere. Durante l’edizione, vengono organizzate attività e incontri che contribuiscono all’occupazione locale e all’indotto economico. La presenza di aziende, strutture alberghiere e ristoranti aumenta durante il periodo dell’evento, portando un afflusso considerevole di persone. Per approfondimenti e analisi dettagliate, si può consultare il dossier di RiminiToday.it.
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