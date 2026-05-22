Quanto carne si può consumare in una settimana? La dottoressa Maila Fiorentini fornisce indicazioni sulle quantità considerate sicure per diversi tipi di carne, tra cui quella bianca, rossa, insaccati e frattaglie. Nell'informare sui limiti consigliati, si riferisce a valori specifici e alle differenze tra le varie categorie di carne, senza entrare in giudizi o motivazioni. La discussione si concentra esclusivamente sui dati forniti dalla nutrizionista, senza approfondire aspetti legati a stili di vita o abitudini alimentari.

Carne sì, carne no? Ma soprattutto, quale e quanta? La biologa nutrizionista Maila Fiorentini, nell’introdurla all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata, spiega le porzioni settimanali ideali. “Durante la prima consulenza, attraverso l’anamnesi alimentare - premette - risconto molto spesso un considerevole consumo di carne in generale durante la settimana con una bassa propensione ad alternare le fonti proteiche. Dovremmo invece fare più attenzione e, con un pizzico di fantasia, sperimentare ricette, utilizzando altre fonti in sostituzione come legumi, pesce, uova, pesce e formaggi freschi magri. Diminuire il consumo della carne contribuisce a ridurre il rischio di neoplasie e di malattie cardiovascolari e metaboliche, oltre a rispettare l’ambiente e instaurare un rapporto più consapevole e sostenibile con il cibo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanta carne si può mangiare a settimana? La nutrizionista indica le dosi minime sicure

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Quante volte posso mangiarlo in menopausa

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