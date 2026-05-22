quando una diagnosi nasconde la violenza

Spesso le donne che subiscono violenza incontrano difficoltà nel far riconoscere le proprie sofferenze, in particolare quando la diagnosi medica non evidenzia segni evidenti di violenza. In alcuni casi, le certificazioni cliniche vengono utilizzate per attestare condizioni di salute o traumi fisici, ma queste non sempre vengono interpretate correttamente o considerate sufficienti per dimostrare le violenze subite. La mancanza di riconoscimento ufficiale può ritardare le procedure legali e ostacolare l’accesso alle tutele previste dalla legge.

Il corpo di Favro è stato trovato un anno dopo, in un bosco di Gravere, in val di Susa, non lontano da dove era stata vista l’ultima volta. Per la sua morte non è stato incriminato nessuno: la procura ha archiviato il caso come allontanamento volontario e suicidio. Quanti casi di donne scomparse seguono lo stesso percorso? Quante donne vittime di violenza maschile trovano più ostacoli nel percorso di fuoriuscita e di denuncia a causa di una valutazione psichiatrica o una diagnosi di disabilità? I dati disponibili sul fenomeno della violenza contro le donne in Italia non sono abbastanza dettagliati da mostrare cosa succede in questi casi.... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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