Quando siamo abbastanza italiani? | il razzismo nel dibattito sulla cittadinanza a Scanner Live

Nell’ultima puntata di Scanner Live si è affrontato il tema della cittadinanza, dell’immigrazione e del razzismo sistemico, accendendo il dibattito pubblico. La discussione si è concentrata sui fatti di Modena, tra dichiarazioni e commenti che hanno sollevato diverse riflessioni sulla percezione dell’identità italiana. Il programma ha suscitato reazioni tra gli ascoltatori, portando alla luce opinioni divergenti e questioni ancora aperte riguardo ai criteri di appartenenza nazionale.

Dopo i fatti di Modena, l’ultima puntata di Scanner Live ha acceso il confronto su cittadinanza, immigrazione e razzismo sistemico. La deputata Pd Ouidad Bakkali, la giornalista Eleonora Camilli, la scrittrice Djarah Kan e il giornalista Leonardo Bianchi hanno criticato la narrazione della destra su immigrazione e sicurezza, accusando politici come Matteo Salvini di alimentare paura, discriminazioni e doppi standard verso le seconde generazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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