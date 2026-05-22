Quando leggere diventa una sfida
Il 22 maggio 2026 a Firenze si è parlato di difficoltà nella lettura tra i bambini. Si è evidenziato che, per alcuni studenti con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, il problema non riguarda la volontà di impegnarsi, ma il modo in cui le informazioni vengono trasmesse e comprese. È stato sottolineato che spesso il metodo di insegnamento non considera le esigenze di chi ha bisogno di un supporto specifico. La discussione si è concentrata sull’importanza di approcci più accessibili e personalizzati.
Firenze, 22 maggio 2026 - Non basta chiedere a un bambino di “impegnarsi di più a scuola”, serve capire che, per molti alunni con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, il problema non è la volontà: è il modo in cui l’informazione arriva, viene decodificata, sostenuta, resa accessibile. Sarà questo il cuore del convegno “Quando la lettura è un ostacolo. Seleggo a supporto dello studio per gli alunni con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento”, in programma a Firenze venerdì 29 maggio a partire dalle 14 nella sede di Palazzo Sacrati Strozzi. L’iniziativa mette al centro Seleggo, progetto dei Lions Italiani per la Dislessia, nato per offrire uno strumento compensativo agli studenti con difficoltà di lettura e apprendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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