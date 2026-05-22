Ieri pomeriggio, davanti alle psicologhe dell’emergenza presso la chiesa di San Carlo, si sono riuniti diverse persone per affrontare il trauma collettivo causato da episodi di cyberbullismo e diffamazione sui social media. Alcuni partecipanti hanno raccontato di sentirsi turbati e di avere difficoltà a parlare, mentre altri hanno espresso il desiderio di condividere le proprie esperienze. L’incontro ha visto una presenza varia, con testimonianze di chi ha affrontato il disagio in modo più deciso e di chi si è mostrato più emotivamente provato.

Una mano si alza, poi un’altra. Davanti alle psicologhe dell’emergenza Ausl, ieri pomeriggio alla Chiesa di San Carlo, c’è chi parla con voce ferma e chi quasi non riesce a finire le frasi. Sono le voci di un trauma che a Modena non si è ancora chiuso, una settimana dopo l’auto piombata sui passanti di via Emilia centro. Storie diverse, eppure cucite dallo stesso filo: l’urto, e poi il dopo. A prendere la parola, per prima, una signora anziana, gli occhi che tornano lucidi mentre parla. "Sono arrivata sul posto mentre stava succedendo. Non riuscivo nemmeno a trovare il telefono. Mi sono trovata davanti famiglie con bambini, ho cercato di proteggerli, di evitare che vedessero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando il trauma è collettivo: "Un incubo a occhi aperti, turbati dagli sciacalli social"

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