Quando il trauma è collettivo | Un incubo a occhi aperti turbati dagli sciacalli social

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, davanti alle psicologhe dell’emergenza presso la chiesa di San Carlo, si sono riuniti diverse persone per affrontare il trauma collettivo causato da episodi di cyberbullismo e diffamazione sui social media. Alcuni partecipanti hanno raccontato di sentirsi turbati e di avere difficoltà a parlare, mentre altri hanno espresso il desiderio di condividere le proprie esperienze. L’incontro ha visto una presenza varia, con testimonianze di chi ha affrontato il disagio in modo più deciso e di chi si è mostrato più emotivamente provato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una mano si alza, poi un’altra. Davanti alle psicologhe dell’emergenza Ausl, ieri pomeriggio alla Chiesa di San Carlo, c’è chi parla con voce ferma e chi quasi non riesce a finire le frasi. Sono le voci di un trauma che a Modena non si è ancora chiuso, una settimana dopo l’auto piombata sui passanti di via Emilia centro. Storie diverse, eppure cucite dallo stesso filo: l’urto, e poi il dopo. A prendere la parola, per prima, una signora anziana, gli occhi che tornano lucidi mentre parla. "Sono arrivata sul posto mentre stava succedendo. Non riuscivo nemmeno a trovare il telefono. Mi sono trovata davanti famiglie con bambini, ho cercato di proteggerli, di evitare che vedessero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

quando il trauma 232 collettivo un incubo a occhi aperti turbati dagli sciacalli social
© Ilrestodelcarlino.it - Quando il trauma è collettivo: "Un incubo a occhi aperti, turbati dagli sciacalli social"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep

Video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep

Sullo stesso argomento

Il sogno a occhi aperti e l’incubo della realtà: l’altro lato degli Oscar 2026La reunion di Ewan McGregor e Nicole Kidman, il divertente siparietto tra Anna Wintour e Anne Hathaway, i commoventi tributi a Robert Redford, Diane...

Leggi anche: Chernobyl, trauma collettivo raccontato nel linguaggio del mito

Dalla morte in paradiso al trauma collettivo, la psicologa dell'emergenza e il ruolo tossico delle immagini sui socialTra immagini, video e notizie continue, il rischio è quello di un trauma che colpisce anche chi non è direttamente coinvolto ... primocanale.it

Dalla cronaca alla gogna mediatica: quando il giudizio collettivo non lascia spazio al silenzioC’è un momento, nelle grandi storie di cronaca, in cui il fatto smette di appartenere solo a chi lo vive e diventa di tutti. Succede in fretta, spesso troppo. Ed è proprio lì che l’odio online trova ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web