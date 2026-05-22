Quando il trauma è collettivo | Un incubo a occhi aperti turbati dagli sciacalli social
Ieri pomeriggio, davanti alle psicologhe dell’emergenza presso la chiesa di San Carlo, si sono riuniti diverse persone per affrontare il trauma collettivo causato da episodi di cyberbullismo e diffamazione sui social media. Alcuni partecipanti hanno raccontato di sentirsi turbati e di avere difficoltà a parlare, mentre altri hanno espresso il desiderio di condividere le proprie esperienze. L’incontro ha visto una presenza varia, con testimonianze di chi ha affrontato il disagio in modo più deciso e di chi si è mostrato più emotivamente provato.
Una mano si alza, poi un’altra. Davanti alle psicologhe dell’emergenza Ausl, ieri pomeriggio alla Chiesa di San Carlo, c’è chi parla con voce ferma e chi quasi non riesce a finire le frasi. Sono le voci di un trauma che a Modena non si è ancora chiuso, una settimana dopo l’auto piombata sui passanti di via Emilia centro. Storie diverse, eppure cucite dallo stesso filo: l’urto, e poi il dopo. A prendere la parola, per prima, una signora anziana, gli occhi che tornano lucidi mentre parla. "Sono arrivata sul posto mentre stava succedendo. Non riuscivo nemmeno a trovare il telefono. Mi sono trovata davanti famiglie con bambini, ho cercato di proteggerli, di evitare che vedessero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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