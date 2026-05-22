Quando c’era lei | Meloni smentisce di aver chiesto di censurare la campagna di Renzi

La leader di un partito politico ha chiarito di non aver mai richiesto la censura di una campagna elettorale promossa da un altro esponente politico. La vicenda riguarda la richiesta di sospensione di una campagna relativa al 2×1000 di un partito di centrosinistra, che ha suscitato reazioni e ha assunto i toni di un confronto politico acceso. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a dichiarazioni pubbliche da parte di entrambi i soggetti coinvolti.

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