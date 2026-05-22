Quando c’era lei | Meloni smentisce di aver chiesto di censurare la campagna di Renzi
La leader di un partito politico ha chiarito di non aver mai richiesto la censura di una campagna elettorale promossa da un altro esponente politico. La vicenda riguarda la richiesta di sospensione di una campagna relativa al 2×1000 di un partito di centrosinistra, che ha suscitato reazioni e ha assunto i toni di un confronto politico acceso. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a dichiarazioni pubbliche da parte di entrambi i soggetti coinvolti.
Grandi Stazioni Retail ha chiesto a Italia Viva di modificare la sua campagna nelle stazioni poiché "lesiva del contesto ferroviario". La premier nega di essere intervenuta: "Anzi, ho fatto i complimenti a Renzi" La campagna per il 2×1000 di Italia Viva diventa un caso politico. Il partito di Matteo Renzi grida alla “censura” dopo Grandi Stazioni Retail – la società che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari nelle principali stazioni italiane – ha chiesto di modificare il contenuto di un manifesto, affisso in alcune di queste stazioni, in cui si sottolineano i frequenti ritardi nella circolazione ferroviaria sotto il Governo Meloni. E la presidente del Consiglio, a sua volta, interviene per smentire di essere irritata e di aver chiesto spiegazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
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