Sul red carpet di Cannes 2026, le star hanno sfoggiato profumi di diverse marche, accompagnando i loro look con fragranze distintive. Le immagini delle serate mostrano le scelte di ciascuna attrice e attore, catturando dettagli come il tocco finale di un profumo che si combina con abiti eleganti e acconciature curate. La gallery quotidiana si arricchisce di scatti che mettono in evidenza non solo i look, ma anche le fragranze indossate, immortalate dai fotografi presenti all’evento.

Ogni giorno la gallery dei beauty look più belli di Cannes 2026 si arricchisce di nuove immagini. Le scelte di bellezza delle star sono sotto gli occhi di tutti e dei fotografi che le immortalano per presenti e posteri. Brillano sul tappeto rosso e si fanno notare. Ma quali sono i profumi che le star indossano? Questo dettaglio è più sottile di ogni altro. Perché non si lascia osservare. Solo sentire, annusare. Occasione non offerta a chi non ha il piacere di trovarsi a percorrere il tappeto rosso di uno dei più famosi festival cinematografici della storia. Si sa però che molti profumi delle celeb di questa edizione di Cannes, sono firmati Kilian Paris. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quali profumi sono stati indossati dalle star sul red carpet di Cannes 2026?

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