Durante un summit tenutosi a Pechino, il leader cinese e il presidente russo hanno rafforzato i legami tra i loro paesi, concentrandosi sull’intensificazione dello scambio commerciale nel settore energetico. Questa riunione si è svolta a pochi giorni dall’incontro tra il leader cinese e il presidente degli Stati Uniti. I due hanno evidenziato un rapporto di amicizia che, secondo alcune fonti, sarebbe in parte orientato a contrastare l’influenza americana nella regione.

Il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin durante il summit di Pechino, successivo all' incontro tra Xi e il presidente Trump, hanno stretto ulteriormente i legami strategici e il crescente interscambio commerciale nel settore energetico tra Russia e Cina. Putin e Xi hanno supervisionato la firma di oltre 40 accordi di cooperazione in settori quali commercio, tecnologia e scambi mediatici. La visita di Stato di due giorni di Putin ha segnato il suo 25esimo viaggio in Cina e i due leader hanno avviato una “nuova fase” del trattato di amicizia bilaterale impegnandosi a collaborare per un ordine mondiale più giusto ed equo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin da Xi: l'amicizia (di facciata) in funzione anti Usa

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Amicizia tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi

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