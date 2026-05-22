Puppo | Sinner aveva grande tensione a Roma a Parigi sarà diverso Ha scelto Vacherot in allenamento per un motivo

Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, si è parlato delle recenti dichiarazioni di Puppo riguardo a Sinner. Secondo l’allenatore, il tennista avrebbe manifestato molta tensione durante il torneo di Roma, ma si aspetta che a Parigi le cose cambino. Puppo ha anche spiegato di aver scelto Vacherot come suo allenatore in vista della prossima competizione, motivando questa decisione con ragioni legate all’allenamento.

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Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale YouTube di OA Spor t, dedicata ai principali temi dell’attualità tennistica. Al centro della discussione il Roland Garros, dopo la definizione del t abellone principale del secondo Slam stagionale. Un Major al quale Jannik Sinner si presenta da principale favorito, complice l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, costretto a fermarsi per un infortunio al polso. Nel corso della trasmissione, Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni: “ Credo che Sinner giocherà lunedì, visto che la sua parte di tabellone è programmata in quella giornata, altrimenti martedì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Sinner aveva grande tensione a Roma, a Parigi sarà diverso. Ha scelto Vacherot in allenamento per un motivo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jannik Sinner sarà oggi a Parigi: primo allenamento con un giocatore in grande ascesaJannik Sinner inizierà ufficialmente quest’oggi la sua campagna al Roland Garros. Roland Garros, Sinner arriva a Parigi: primo allenamento con Vacherot sullo ChatrierJannik Sinner sbarca oggi a Parigi per iniziare ufficialmente la sua marcia di avvicinamento al Roland Garros 2026. Puppo: C’è una cosa che più mi stordisce di Sinner. Credo farà una preparazione speciale, evitando i 500Nell'ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha commentato il successo di ... oasport.it Puppo: Sinner è incline a certi problemi, ma li sta risolvendoDario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al ... oasport.it