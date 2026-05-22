Puppo | Sinner aveva grande tensione a Roma a Parigi sarà diverso Ha scelto Vacherot in allenamento per un motivo

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, si è parlato delle recenti dichiarazioni di Puppo riguardo a Sinner. Secondo l’allenatore, il tennista avrebbe manifestato molta tensione durante il torneo di Roma, ma si aspetta che a Parigi le cose cambino. Puppo ha anche spiegato di aver scelto Vacherot come suo allenatore in vista della prossima competizione, motivando questa decisione con ragioni legate all’allenamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale YouTube di OA Spor t, dedicata ai principali temi dell’attualità tennistica. Al centro della discussione il Roland Garros, dopo la definizione del t abellone principale del secondo Slam stagionale. Un Major al quale Jannik Sinner si presenta da principale favorito, complice l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, costretto a fermarsi per un infortunio al polso. Nel corso della trasmissione, Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni: “ Credo che Sinner giocherà lunedì, visto che la sua parte di tabellone è programmata in quella giornata, altrimenti martedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

puppo sinner aveva grande tensione a roma a parigi sar224 diverso ha scelto vacherot in allenamento per un motivo
© Oasport.it - Puppo: “Sinner aveva grande tensione a Roma, a Parigi sarà diverso. Ha scelto Vacherot in allenamento per un motivo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner sarà oggi a Parigi: primo allenamento con un giocatore in grande ascesaJannik Sinner inizierà ufficialmente quest’oggi la sua campagna al Roland Garros.

Roland Garros, Sinner arriva a Parigi: primo allenamento con Vacherot sullo ChatrierJannik Sinner sbarca oggi a Parigi per iniziare ufficialmente la sua marcia di avvicinamento al Roland Garros 2026.

puppo sinner aveva grandePuppo: C’è una cosa che più mi stordisce di Sinner. Credo farà una preparazione speciale, evitando i 500Nell'ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha commentato il successo di ... oasport.it

Puppo: Sinner è incline a certi problemi, ma li sta risolvendoDario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web