Puppo | Sinner aveva grande tensione a Roma a Parigi sarà diverso Ha scelto Vacherot in allenamento per un motivo
Nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, si è parlato delle recenti dichiarazioni di Puppo riguardo a Sinner. Secondo l’allenatore, il tennista avrebbe manifestato molta tensione durante il torneo di Roma, ma si aspetta che a Parigi le cose cambino. Puppo ha anche spiegato di aver scelto Vacherot come suo allenatore in vista della prossima competizione, motivando questa decisione con ragioni legate all’allenamento.
Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale YouTube di OA Spor t, dedicata ai principali temi dell’attualità tennistica. Al centro della discussione il Roland Garros, dopo la definizione del t abellone principale del secondo Slam stagionale. Un Major al quale Jannik Sinner si presenta da principale favorito, complice l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, costretto a fermarsi per un infortunio al polso. Nel corso della trasmissione, Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni: “ Credo che Sinner giocherà lunedì, visto che la sua parte di tabellone è programmata in quella giornata, altrimenti martedì. 🔗 Leggi su Oasport.it
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