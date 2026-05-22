Pulcini viventi in 3D l’uomo ha stampato uova viventi e si crede Dio manca solo San Pietro come venture capitalist

Recentemente si sono verificati incidenti nel campo della biotecnologia negli Stati Uniti, dove sono stati creati pulcini viventi attraverso la stampa 3D di uova. Questa tecnologia ha portato alla produzione di organismi viventi in laboratorio, sollevando interrogativi sulla legittimità e i limiti di tali pratiche. Tra le polemiche si discute di un uso eccessivo della scienza e di rischi potenziali, mentre alcune sperimentazioni sembrano avvicinarsi a risultati sorprendenti o discutibili. La situazione si inserisce in un quadro di sviluppi tecnologici che sfidano i confini tradizionali del possibile.

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L’uomo gioca a fare Dio, con risultati che oscillano tra il ridicolo e il pericoloso. L’ultima trovata arriva dal Texas. La startup biotecnologica Colossal ha fatto nascere ventisei pulcini da uova artificiali. Non una gallina, non un nido, non una covata. Un laboratorio, una membrana di silicone stampata in 3D e tecnici in camice che trafficano con embrioni come bambini alle prese con il Lego. I dirigenti dell’azienda parlano già di “pietra miliare”. Espressione che gli scienziati usano quando desiderano sembrare Napoleone dopo aver dato lo zucchero in zollette ai proprio soldati. Il progetto punta addirittura alla resurrezione del dodo e del moa gigante, volatile estinti a causa dell'uomo e dei predatori introdotti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pulcini viventi in 3D, l’uomo ha stampato uova viventi e si crede Dio, manca solo San Pietro come venture capitalist ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: San Lorenzo Maggiore, emozione e fede nei quadri viventi della Passione al Centro Polifunzionale "Quadri viventi" alla galleria "Off ur" di NarniIn esposizione al nuovo spazio “OFF ur " sopra alla Cantina Marchesi Ruffo della Scaletta, in pieno centro storico di Narni e a poca distanza dalla...