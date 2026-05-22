Provincia di Caserta riconosciuto debito da oltre 4 milioni | scontro su interessi e Corte dei Conti

Nella provincia di Caserta, si è ufficialmente riconosciuto un debito superiore ai quattro milioni di euro, legato a una lunga vicenda giudiziaria. La decisione è stata presa dal Consiglio provinciale attraverso l’approvazione di una delibera che riguarda un debito fuori bilancio, risultato di una controversia legale complessa. La questione coinvolge un contenzioso con un ente di pagamento e diverse sentenze del Consiglio di Stato che non sono state eseguite per un lungo periodo.

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