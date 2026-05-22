Provincia di Caserta riconosciuto debito da oltre 4 milioni | scontro su interessi e Corte dei Conti
Nella provincia di Caserta, si è ufficialmente riconosciuto un debito superiore ai quattro milioni di euro, legato a una lunga vicenda giudiziaria. La decisione è stata presa dal Consiglio provinciale attraverso l’approvazione di una delibera che riguarda un debito fuori bilancio, risultato di una controversia legale complessa. La questione coinvolge un contenzioso con un ente di pagamento e diverse sentenze del Consiglio di Stato che non sono state eseguite per un lungo periodo.
Il Consiglio provinciale di Caserta ha approvato la delibera relativa al riconoscimento ex post di un debito fuori bilancio collegato a una complessa vicenda giudiziaria che riguarda il contenzioso Ctp e una serie di sentenze del Consiglio di Stato rimaste ineseguite per anni.La seduta si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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