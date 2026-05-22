Prova sepolta per 19 anni Garlasco svolta totale | la scoperta dei carabinieri

Dopo diciannove anni, i carabinieri hanno portato alla luce elementi che potrebbero cambiare radicalmente l’andamento di uno dei casi più discussi degli ultimi tempi. La scoperta riguarda prove sepolte e mai emerse prima, che ora vengono valutate nel quadro di un’indagine ancora aperta. La vicenda, che ha coinvolto diverse fasi giudiziarie e molti sospetti, si arricchisce di nuovi dettagli che potrebbero influenzare le prossime decisioni della procura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui