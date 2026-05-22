Prova sepolta per 19 anni Garlasco svolta totale | la scoperta dei carabinieri
Dopo diciannove anni, i carabinieri hanno portato alla luce elementi che potrebbero cambiare radicalmente l’andamento di uno dei casi più discussi degli ultimi tempi. La scoperta riguarda prove sepolte e mai emerse prima, che ora vengono valutate nel quadro di un’indagine ancora aperta. La vicenda, che ha coinvolto diverse fasi giudiziarie e molti sospetti, si arricchisce di nuovi dettagli che potrebbero influenzare le prossime decisioni della procura.
Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione con sviluppi che rischiano di riscrivere una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni. Nel fascicolo depositato il 7 maggio, la Procura di Pavia ha messo nero su bianco una ricostruzione che punta a ribaltare alcuni dei capisaldi che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015. Al centro di tutto, ancora una volta, ci sono le tracce lasciate sulla scena del crimine, e in particolare quelle nel bagno della villetta di via Pascoli. >> Garlasco, bomba di De Rensis: cosa sta succedendo Per anni, proprio quel bagno è stato considerato uno snodo fondamentale nella dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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