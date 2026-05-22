Prova sepolta per 19 anni Garlasco la nuova ricostruzione che può cambiare tutto

Il caso legato a Garlasco torna a occupare le pagine dei giornali a distanza di 19 anni da un episodio giudiziario importante. Una nuova ricostruzione emerge, ponendo in discussione uno dei punti considerati più solidi dell’indagine. La questione riguarda una prova che, fino ad ora, aveva avuto un ruolo centrale nell’iter processuale. La possibilità che questa prova possa essere rivista o reinterpretata apre nuovi scenari e riaccende l’attenzione sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il caso Garlasco torna a far discutere con un passaggio che potrebbe rimettere in gioco uno dei punti ritenuti più solidi dell’inchiesta. Nel fascicolo depositato il 7 maggio, la Procura di Pavia presenta una ricostruzione che punta a rivedere alcuni capisaldi che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015. Il focus è ancora una volta sulle tracce sulla scena del crimine, in particolare su quelle rilevate nel bagno della villetta di via Pascoli, dove venne uccisa Chiara Poggi. Il bagno e la “certezza” dei giudici. Per anni, proprio il bagno del piano terra è stato indicato come uno snodo chiave nella dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Prova sepolta per 19 anni”. Garlasco, la nuova ricostruzione che può cambiare tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto Sullo stesso argomento “Prova sepolta per 19 anni”. Garlasco, svolta totale: la scoperta dei carabinieriIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione con sviluppi che rischiano di riscrivere una delle vicende giudiziarie più... “Sepolta per 19 anni”. Garlasco, svolta totale: la scoperta dei carabinieriIl caso Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria dopo il deposito, datato 7 maggio, di nuovi atti che rimettono in discussione alcuni...